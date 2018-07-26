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MHP'den uzman çavuşlar için hükümete çağrı

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşlara kadro verilmesini için hükümet ve AK Parti'ye çağrıda bulundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:38
MHP'den uzman çavuşlar için hükümete çağrı

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, hükümet ve AK Parti'ye çağrıda bulunarak, uzman çavuşlara kadro verilmesini istedi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve jandarmaların, vatan savunmasının en asli unsurları olduğunu belirtti.

Uzman çavuş ve jandarmaların sözleşmeli çalıştığını ve kadroya alınmak istediğini ifade eden Yönter, bu talebin MHP'nin seçim beyannamesinde de bulunduğunu hatırlattı.

'UZMAN ÇAVUŞLARIMIZI KADROYA ALALIM'

Buna ilişkin geçen dönem verdikleri kanun teklifini, bugün yenileyeceklerini aktaran Yönter, "Çağrım, hükümet ve AK Parti'ye gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım. Bu kahramanlar, vatan ve millete bedelsiz şekilde hizmet ediyor, bedelini de canlarıyla, kanlarıyla ödüyorlar. Bedelli askerlikle ilgili kanuna oy verdik. Bunun yanında, uzman çavuşlarla ilgili beklentiyi, talebi de karşılayalım, bu işi artık gündemden çıkaralım." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:38
  1. İstanbul
  2. uzman jandarma
  3. Uzman Çavuş
  4. TSK
  5. MHP
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  7. Bedelli Askerlik

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