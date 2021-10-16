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Dünya MHP'den sert tepki: Yürü ANCA gidersin!
Dünya

MHP'den sert tepki: Yürü ANCA gidersin!

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) başlattığı 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükataman "ABD Türk milletini dize getireceğini sanıyorsa yanılıyor. Mezkur örgütün ismiyle cevap verelim: Yürü -ataların gibi- ANCA gidersin." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 00:52:00 -
MHP'den sert tepki: Yürü ANCA gidersin!

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) “Bozkurtları yasaklayın” kampanyası başlattı. Komitenin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda Türk polisine 'ırkçı' nitelemesi yapıldı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, başlatılan bu kampanyaya çok sert sözlerle tepki gösterdi.

ANCA'yı 'sapkın Ermeni idealleri için Amerikan politikalarını etkilemeyi amaç edinen örgüt' olarak tanımlayan Büyükataman, "Esat Kabaklı’nın konserinden alınan ve 'Vatanına göz dikeni ez oğlum' sözlerinin yer aldığı videoda biz, vatan savunması için her türlü fedakârlığı göze almış vatan evlatlarının inancını görüyoruz, Türk düşmanları kendi sonlarını görüyorsa adımlarını buna göre atabilir." dedi.

"Türk düşmanları organize hareket ediyor"

"ABD Temsilciler Meclisinde Yunan milletvekilinin verdiği 'Ülkü Ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılması' tasarısının ardından Ermeni lobisinin devreye girmesi; konu Türk ve Türkiye olduğunda Türk düşmanlarının nasıl organize hareket ettiğini yeniden göstermiştir." ifadesini kullanan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın etrafını askerî üslerle çevirmeye kalkan ABD; Yunan-Ermeni-PKK-FETÖ kuşatması altında Türk düşmanları ve terör örgütleri ile birlikte ortak hayaller kuruyorsa bilmelidir ki kaybeden kendisi olacaktır.

ABD; topraklarımıza tecavüze niyetlenen Yunan ve Ermeni’yle, sınırlarımıza yerleştirmeye çalıştığı PKK’lı teröristlerle ve içimizdeki yetersizlerle Türk milletini dize getireceğini sanıyorsa yanılıyor. Mezkur örgütün ismiyle cevap verelim: Yürü -ataların gibi- ANCA gidersin."

Ülkü Ocakları hedefte

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamıştı.

Tasarının yasalaşmasından sonra altı ay içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın araştırmaya ilişkin raporunu ABD Kongresi'ne sunması istenmişti.

 

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