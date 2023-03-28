MHP'den Sadettin Tantan'a tokat gibi cevap: Tatava yapma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'ın hiçbir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ise Bahçeli'ye laf yetiştirmeye kalkarak HÜDA-PAR'ı hedef aldı.

"Boşuna tantana yapma"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından Sadettin Tantan'a cevap verdi:

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MHP'ye muhalefet edebilmek uğruna CHP'nin kurşun askerine dönüşen çok sayıda siyaset atığından biri de Sadettin Tantan. Yememiş içmemiş, Sayın Genel Başkanımıza saldırmış. İçinde biriken bütün erik kurularını dökmüş biçare... Sadettin Tantan boşuna tantana yapmasın. Tatava da yapmasın. Gitsin, katiller sürüsü PKK'nın CHP ve zillet bağlaşıkları marifetiyle meşrulaştırılmasına karşı çıksın. Aksi takdirde bölücü terör örgütünün siyasi kanadına zımnen destek vermiş olacak! İYİ PARTİ Müdiresi Meral Akşener ve Sadettin Tantan; İçişleri Bakanlığı görevi yapmalarına rağmen, siyasi ihtirasları ve çapsızlıkları yüzünden millet düşmanlarının saflarına savrulan bahtsızlara manidar iki örnek."

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