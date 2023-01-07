  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunun adı darbe!

EYT'liler yüzde 30 zam alacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

Kurtlar Vadisi'ne Teşkilat'tan öyle bir isim geliyor ki... İsmi duyanlar kulaklarına inanamadı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Bu duayı okuyanlar evinde altın dolu küp buldu, yastıkların altında...

AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

Bak sen şu Alman bakanın yaptığına! Oğlunu askeri helikopterle tatile götürdü

Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı

Almanya çıldırdı! Teröristleri öğretmen yapacak

7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı
Gündem MHP'den öyle bir açıklama geldi ki... Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokacak detay
Gündem

MHP'den öyle bir açıklama geldi ki... Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokacak detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, "CHP'nin başı şunu bilsin: MHP'nin mafyayla, torbacılarla işi olmaz" dedi. Yalçın cevabının devamında şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu'nun zerre kadar şerefi, haysiyeti ve namusu varsa; önce PKK'ya hangi sözleri verdiğini, Deva Partisi'nin başındaki çapsız âdemle birlikte ayrılıkçı Kürtlerin acentesi HDP'ye hangi bölücü taahhütlerde bulunduğunu açıklar."

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:30:00 -
MHP'den öyle bir açıklama geldi ki... Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokacak detay

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için kavga eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" dedi.

MHP'den öyle bir açıklama geldi ki...

Bu sözlerin ardından, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren MHP'li Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve yancıları aday belirleme sürecinde çuvalladığından, dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırıp başka noktalara sevk etmeye çalışıyor. MHP'ye sardırma çabaları bu yüzden... CHP'nin başındaki çelimsiz ve çaresiz zat, ne zaman başı sıkışsa MHP'ye ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye en adi iftiralarla saldırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu önce kendi söküğünü diksin, kendi ayıplarını örtsün, sonra başkalarında kusur ve eksik aramaya kalksın.

"PKK'ya hangi sözleri verdiğini açıklasın"

CHP'nin başı şunu bilsin: MHP'nin mafyayla, torbacılarla işi olmaz. Eğer bu ülkede siyasi mafya varsa, ki var; başını CHP çekiyor. Öyle bir mafya ki yedi kocalı Hürmüz gibi... Herkese kırıtıp her kesime ilişiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zerre kadar şerefi, haysiyeti ve namusu varsa; önce PKK'ya hangi sözleri verdiğini, Deva Partisi'nin başındaki çapsız âdemle birlikte ayrılıkçı Kürtlerin acentesi HDP'ye hangi bölücü taahhütlerde bulunduğunu açıklar."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23