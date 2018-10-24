MHP'den Melih Gökçek bombası!
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının Melih Gökçek olacağı iddia edildi.24 Ekim 2018 Çarşamba 12:05
MHP'nin yerel seçimlerde Ankara Büyükeşehir Belediye için göstereceği adayın Melih Gökçek olduğu iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin 'yerel seçimlerde ittifak yok' açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi.
MHP Lideri Bahçeli'nin 'İstanbul dahil her yerde adaylarımızla sahada olacağız' açıklamasının ardından bugün parti kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.
"MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek olacak"
MHP kaynaklarına dayandırılan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için parti yönetimi Melih Gökçek'i aday olarak göstermeyi düşündüğünü vurguladı.
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