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MHP'den Melih Gökçek bombası!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının Melih Gökçek olacağı iddia edildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:05
MHP'den Melih Gökçek bombası!

MHP'nin yerel seçimlerde Ankara Büyükeşehir Belediye için göstereceği adayın Melih Gökçek olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin 'yerel seçimlerde ittifak yok' açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi.

MHP Lideri Bahçeli'nin 'İstanbul dahil her yerde adaylarımızla sahada olacağız' açıklamasının ardından bugün parti kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

"MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek olacak"

MHP kaynaklarına dayandırılan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için parti yönetimi Melih Gökçek'i aday olarak göstermeyi düşündüğünü vurguladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:05
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. MHP
  4. Melih Gökçek

YORUM YAZ

  • SelimSelim17 dk önce
    Melih Gökçek bunu kabul ettiyse çok büyük yanlış yaptı demektir. Siyasi açıdan kendisini de bitirecek. Sırf AKP oylarını bölmeye yönelik bu projeye destek vermesi, seçilemeyeceğini bile bile bu yola girmesi hayatının hatası olur.
Bugünkü Akit

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