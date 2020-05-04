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Siyaset

MHP'den Mahsun Kırmızgül'e sert tepki: Filmi,müziği bıraktın örgütlere sardın

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Mahsun Kırmızıgül'ün ölüm orucundan olan Terör örgütü DHKP-C sempatizanı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için yaptığı paylaşıma tepki göstererek "Filmi,müziği bıraktın örgütlere sardın” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:42:00 -
MHP'den Mahsun Kırmızgül'e sert tepki: Filmi,müziği bıraktın örgütlere sardın

Mahsun Kırmızıgül, ölüm orucunda olan Terör örgütü DHKP-C sempatizanı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabı Twitter’dan “İbrahim Gökçek ölmesin yaşasın” paylaşımında bulundu. Kırmızıgül, terör destekçisi Grup Yorum’un konser yasaklarının son bulmasını İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesaplarını etiketleyerek talep etti.

MHP'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek, Mahsun Kırmızıgül’ün İbrahim Gökçek için yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çiçek, Kırmızıgül için “sahte” derken “Herkes Ramazan ayındaAllah için oruç tutarken,terör örgütü mensubu bu kişi niçin DHKP-C terör örgütü için ölüm oruçu tutuyor sahte Mahsun” ifadelerini kullandı. Çiçek devamında “Herkes Ramazan ayındaAllah için oruç tutarken,terör örgütü mensubu bu kişi niçin DHKP-C terör örgütü için ölüm oruçu tutuyor sahte Mahsun? Siciline bakarsan elinin sadece enstrüman tutmadığını anlarsın.Gerçi anlamadan sahip çıkacak değilsin. Filmi,müziği bıraktın örgütlere sardın” diye belirtti.

 

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Yorumlar

Yuksel

Şehit olan savcimiza askerimize ağzını açmayan bu sanacci bozması toreriste uzulmus.sen ve senin gibiler için yaşasın cehennem.
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