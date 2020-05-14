MHP'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatla açıklama yaptığını iddia edebilecek kadar alçalan; PKK, FETÖ ve ABD'nin sesi Kılıçdaroğlu, şunu aklına sok: 'MHP Genel Başkanı kimseden emir almaz.' ifadelerini kullanan Büyükataman, "Ancak sana dair derin şüphelerimiz var:" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu: Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum.

PKK/PYD: Türkleri Afrin’e girdiğine pişman ederiz.

ABD: Türkiye, Afrin’e yönelik adım atmamalı.

FETÖ’cü sözde gazeteciler: Savaşa Zeytin Dalı adını vermişler. Türkiye Kürtleri öldürecek. Afrin Savaşına Hayır

Devlet Bahçeli - 6 Ağustos 2012: Küresel çevrelerden izinle vakit kaybetmeksizin batı ucu Afrin’i ve doğu ucu Kandil’i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalıdır.

Devlet Bahçeli - 20 Ocak 2018: Allah, ordumuzu muvaffak etsin.

Devlet Bahçeli; tutarlılıktır, Türk milletinin sarsılmaz imanının yansımasıdır.

Devlet Bahçeli; kapalı kapılar ardında Türk milletinin birliğine, dirliğine, refahına operasyon çekmeye kalkanların anlayamayacağı kadar millî ve millet iradesinin vücut bulmuş hâlidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin aziz mirasını sömürüp CHP’yi terör örgütlerinin ve dış mihrakların operasyon alanı hâline getiren Kılıçdaroğlu’nun ne partisinde ne de büyük Türk milletinde bir karşılığı kalmamıştır.

Allah ıslah etsin!"