MHP'den İYİ Parti'ye geçti!

Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li Abdullah Koç İYİ Parti'ye geçti. MHP'den seçildikten sonra istifa eden ve iki yıldır bağımsız olan Koç, tercihini İYİ Parti'den yana kullandı. Doğanhisar Belediye Başkanı Koç'a, İYİ Parti Konya İl Başkanı Avukat Gökhan Tozoğlu tarafından parti rozeti takıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Koç yaptığı değerlendirmede, "İki dönem AK Parti'den Belediye Başkanlığı için başvurdum olmadı, ilçe başkanlığı yaptım. 2014 yerel seçimlerinde MHP listesinden belediye başkanı seçildim. Son 2 yılda bağımsızdım. Şartlar gereği İYİ Parti'ye geçtim. Siyasi hayatıma İYİ Parti'de devam edeceğim. İlçe halkının da talebi bu yöndeydi. Tercihimizi bu yönde kullandık" dedi.

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