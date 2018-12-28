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MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler sona erdi

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti ve partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin liderler bazında sona erdiğini söyledi.

28 Aralık 2018 Cuma 16:16
MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin liderler bazında sona erdiğini belirtti. Şimşek, “Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye'de MHP'li adaylar AK Parti tarafından desteklenecektir.” dedi.

Olumlu şekilde sonuçlandı

Şimşek, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan 'Zafer Yürüyüşü' etkinliğinin bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin liderler bazında olumlu bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

“Soru işareti yok”

30 büyükşehirde MHP ve AK Parti'nin ittifak yapacağını açıklayan Şimşek, "Bunların 3 tanesi Adana, Mersin ve Manisa ile bir de Osmaniye, Cumhurbaşkanının jesti ile MHP'li adaylar AK Parti tarafından, diğer 27 ilde de AK Parti'li adaylar MHP tarafından desteklenecektir. İlçeler bazında görüşmeler halen devam etmektedir ama bu kesin bir pazarlık olarak değil, bir uyum içerisinde devam etmektedir. Bunun dışındaki 51 ilde MHP kendi adayları ile seçimlere girecektir. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk yok. Tahmin ediyoruz, bir hafta içinde de ilçeler boyutunda da netleştirilip Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız tarafından bütün Türkiye'ye ilan edilecektir. Herhangi bir kafa karışıklığı veya soru işareti olan bir konu yok" diye konuştu.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:16
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. Adana
  4. MHP
  5. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek
  6. Zafer Yürüyüşü
  7. AK Parti
  8. Cumhur İttifakı
  9. Cumhur İttifakı Protokolü

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