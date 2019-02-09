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MHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'li oldu

Yerel seçimlerde aday gösterilmediği için MHP'den istifa eden Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:59
MHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'li oldu

MHP'den 27'nci Dönem milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden eczacı Nurullah Savaş'ın yerine Belediye Meclisindeki oylamayla gelen veteriner, evli ve 2 çocuk babası Yasin Dumlupınar (39), geçen yıl 1 Mayıs'ta göreve başladı. MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için Selendi'de eski Belediye Başkanı Savaş'ı aday gösterdi. Bu gelişme üzerine Dumlupınar, MHP'den istifa etti.

Başkan Yasin Dumlupınar, eski MHP'li, mevcut Belediye Meclisi üyeleri Ahmet Erol ile Güven Uygun ve MHP Selendi Yönetim Kurulu eski üyesi Yasin Topcan ve Adem Kanyılmaz ile birlikte İYİ Parti'ye geçti. Başkan Dumlupınar, İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkan adayı olduğunu da açıkladı. Selendi İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle, Başkan Dumlupınar ve diğer isimlere, İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı Tevfik Gülmez tarafından rozet takıldı.

“YENİ BİR YOLA ÇIKACAĞIZ”

Törende konuşma yapan Dumlupınar, “İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkan adayıyım. Ben bundan sonra başka bir kulvarda çalışma yapacağım. Yeni bir yola çıkacağız. Yeni bir kadro yeni bir ekip olacak. Seçim süresinin kırgınlıklar ve dargınlıklar olmadan geçirilmesini diliyorum. 31 Mart'tan sonra kazanan Selendi olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:59
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