MHP'den İP'li Türkkan hakkında hukuki hatırlatma: "Atılmazsa iğrenç bir çürüme başlar"

YENİ AKİT ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından Bingöl'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Dini, ahlaki ve görgü kurallarını çiğneyen sefil ruhlular"

Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, “Medyadan bazı arkadaşlar, şehit ailesine söven İP’liyi nasıl bir hukuki akibet bekliyor diye soruyor. Toplum içinde bir arada yaşamak sadece hukuk kurallarıyla sağlanmaz. Dini, ahlaki ve görgü kurallarını çiğneyen sefil ruhlular toplum dışına atılmazsa iğrenç bir çürüme başlar” ifadelerini kullandı.