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MHP'den İP'e geçen Burhanettin Kocamaz aday olamadı!

MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz, listenin YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı.

19 Şubat 2019 Salı 20:15
MHP'den İP'e geçen Burhanettin Kocamaz aday olamadı!

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz yerel seçimlerde aday olamadı.

İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz’ın adaylığını kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı.

Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

Kaynak: NTV

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:15
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