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Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan ilk açıklama: Sıra size de gelecek

MHP Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u parti üyeliğinden çıkardı. Kararın ardından Enginyurt, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:32:00 - 2020-07-30 11:46:52
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan ilk açıklama: Sıra size de gelecek

Fındık fiyatları üzerinden hükümeti eleştirmek isterken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında tepki çeken ifadeler kullanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u parti üyeliğinden çıkardı.

Kararın ardından Enginyurt, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Enginyurt şunları yazdı:

MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt'tan O bakana hesabını sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt'tan O bakana hesabını sorun

Siyaset

MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt'tan O bakana hesabını sorun

MHP’den ihracı istenen Enginyurt’un ‘Erdoğan’ ve ‘Albayrak’ mesajı gündem oldu
MHP’den ihracı istenen Enginyurt’un ‘Erdoğan’ ve ‘Albayrak’ mesajı gündem oldu

Siyaset

MHP’den ihracı istenen Enginyurt’un ‘Erdoğan’ ve ‘Albayrak’ mesajı gündem oldu

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Yorumlar

SADİ SOMUNCUOĞLUNUN AHI TUTTU
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mazlum

gidişatın belliydi sonunda başına bu işide getirdin boş boğaz
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