MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt duyurdu: O partiden teklif aldım

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon kanalında CHP’den teklif aldığını açıkladı.

Cemal Enginyurt, İYİ Parti’ye geçeceği iddiaları sonrası CHP’den davet aldığını belirtti. Halkın kendisini bağımsız olarak görmek istediğini kaydeden Enginyurt, herhangi bir partiye geçmeyi düşünmediğini söyledi.

Enginyurt, ‘CHP’deki bazı arkadaşlarımızın partilerine daveti oldu. Bizi sevdikleri için bunu söylediler. Siyasette omurgalı olmak gerek. Ben CHP’ye ya da İYİ Parti’ye gitsem beni ne yaparlar? İntimak almak için başka partiye mi gideceğim? Ben Türk milliyetçisiyim. Ülkücülere karşı kin beslemem ya da kırılmam doğru değildir’ dedi.