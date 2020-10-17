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Gündem MHP’den fidan kampanyası
Gündem

MHP’den fidan kampanyası

MHP milletvekilleri ve parti yöneticileri, geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay’da fidan dikimi için “Geleceğe Nefes” talebiyle yardım kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:02:00 -
MHP’den fidan kampanyası

Partililer, sosyal medya aracılığıyla başlatılan kampanyaya Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün hesabına bağış yaparak katkı verdi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, kampanyanın koordinasyonunu yaptı. Sosyal medya hesabından MHP’li isimleri etiketleyen Kaşıkçı, bu kişileri kampanyaya katılmaya davet etti. 11 Kasım’a kadar sürecek kampanyaya, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 10 fidan bağışında bulundu.

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