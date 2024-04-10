MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin darbeci zihniyetleri eleştirdiği, "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine "Bir yerde kim 'Demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır' diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim" hadsizliğiyle karşılık verdi.

MHP'den Özel'in sözlerine çok sert cevap geldi.

MHP'li İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda 'gençler darbe yaparsa teslim olurum' sözleri ile demokrasimizi hedef alarak eli kanlı darbecilere göz kırpan Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak yine ufak hesapların peşine düşmüştür. Nerede Türk demokrasisine düşman olan bir FETÖ'cü, nerede bir PKK'lı varsa onu bulup sahip çıkan, nerede Türk demokrasisini hedef alan bir uluslararası şebeke varsa onun dizinin dibine çöken ve kuruluş ayarlarını terk eden CHP'nin ve Genel Başkanının açıklamaları basit bir illüzyon çabasından ibarettir.

Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasimizin devamı uğruna önemli sınavlardan geçmiş, bu yolda büyük fedakarlıklar göstermiş ve bu konudaki kararlı duruşu tartışmasız olan bir siyasi partidir. Yakın siyasi tarihimiz bize şunu açıkça göstermektedir ki; Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın devlet Bahçeli, milli irade karşıtlarının en büyük düşmanı, aşamadıkları en yüksek iradedir. Özel'in talihsiz açıklamaları, idrak yollarının tıkalı olmasından değilse bayatlamış kelime kurnazlıklarından medet umacak kadar küçülmesindendir."

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