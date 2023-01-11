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Gündem MHP'den CHP'ye geçen Aldemir'den kumpas itirafı: Çektiğim kasetler var
Gündem

MHP'den CHP'ye geçen Aldemir'den kumpas itirafı: Çektiğim kasetler var

MHP'den ayrılıp CHP'ye geçen eski eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, 2 yıl önce çektiği kasetlerin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 19:20:00 -

CHP'ye geçen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, katıldığı canlı yayında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi. Aldemir, "Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, olayla ilgili MHP'nin sessiz kalıp üstü kapalı açıklamalar yapması en çok konuşulan konu oldu. Tele 1 canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenen, CHP'ye geçen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir,dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Türkiye toplumu psikolojik bir harekata tabi tutuluyor"

"Cinayetteki mafya-siyaset-polis üçgeni nasıl işledi" sorusuna Aldemir, "Türkiye toplumu psikolojik bir harekata tabi tutuluyor. Propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Ondan sonra da 'Ya ne yaparsak yapalım sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim' dedirtirsiniz. Temel hedef bu. Bu psikolojik harekatın bir uzantısını bugün Devlet Bahçeli'nin konuşmasında gördük. burada psikolojik bir hareket çekiliyor. Bu öyle bir günlük, iki günlük bir olay değil. yıllara sarih bir olay. ve bu aklın ben MHP'yi aştığını düşünüyorum. MHP'deki bazı ülküdaşlarım, 'Davamıza zarar veriyorsun' diyor. Kardeşim ben davanıza zarar vermiyorum, davanızı savunmak bana düşüyor. Davanıza sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bunları kusun artık." yanıtını verdi.

"2 yıl önce çektiğim kasetler var"

Kendilerini konuşmak zorunda bırakılmamasını isteyen Aldemir, "Sayın Bahçeli, Benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı'nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman." ifadelerini kullandı.

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