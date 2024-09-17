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Gündem MHP'den CHP'ye Anayasa ayarı
Gündem

MHP'den CHP'ye Anayasa ayarı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 20:04:00 -
MHP'den CHP'ye Anayasa ayarı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve tartamayacağını söyledi ve CHP'ye ayar verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Sosyal medyasından açıklama yapan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz."

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Yorumlar

Abdullah

CHPye değil AKP ve HÜDAPARa ders vermiş

Vatandaş

Chp milletin değerlerine saldırmaktan vazgeçmeli chp milletle kavga etmekten vazgeçmeli.
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