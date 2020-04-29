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Aktüel

MHP'den CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum"

2020-04-29 21:33:12 -
MHP'den CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları üzerinden Özel'in provakatif söylemler geliştirdiğini savundu.

Bahçeli'nin prompterinin de bilgisayarının da büyük Türk milletine bağlı olduğunu belirten Büyükataman, şunları ifade etti:

"Ancak bir kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin, göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur.

'Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız' sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvikle suçlamak, senin de partinin de arkanızdakilerin de haddi değildir."

Özel'in açıklamalarını eleştiren Büyükataman, "Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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