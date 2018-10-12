0553 313 94 23

MHP'den 'bozkurt işareti' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı ülkelerde “bozkurt” işaretinin yasaklanmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 14:03
MHP'den 'bozkurt işareti' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Euronews'e yaptığı değerlendirmede, Avusturya'dan sonra Almanya'da da "bozkurt" işaretinin yasaklanması tartışmalarını hayret ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Avusturya'da politikacıların birkaç yıldır göstere göstere ırkçılık yaptıklarını anlatan Yalçın, bunun ülkedeki azınlıklar üzerinde bir baskı ve zulüm aracı haline gelmeye başladığını söylediklerini ve bunun doğuracağı mahzurlar üzerinde ilgilileri uyardıklarını bildirdi.

“Akıl tutulmasıdır”

Yalçın, "Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama bozkurt, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı, önemli ve kıymetli bir motiftir." değerlendirmesinde bulundu.

“Bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü”

"Bozkurt" işaretinin Türkler nezdinde cesaretin, bağımsızlık azminin ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirten Yalçın, bunun, Almanya'da yasalar çerçevesinde yıllardır görev yapan ve ülkede toplumsal barış ve huzura katkıda bulunan Türk federasyonlarının da kullandığı bir simge olduğuna işaret etti. 

“Bunlar da mı Avrupa’da yasaklanacaktır?”

Yalçın, "Milli değerlerimizin bir parçası olan bozkurt motifinin kullanılması nasıl yasaklanabilir? Almanya'da yaşayan Türkler en doğal, demokratik ve yasal haklarından nasıl mahrum bırakılabilir? Bozkurt işaretinin yasaklanması, Almanya'nın entegrasyon çabalarını sekteye uğratacak, toplumsal barışı zedeleyecek, ayrımcı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir adım olacaktır. Nasıl Almanya bayrağında yer alan kartal, Fransızların sembolü olan horoz, İspanyolları temsil eden boğa zararsız milli sembollerse bozkurt da Türklerin remzidir. Bunlar da mı Avrupa'da yasaklanacaktır? Asıl ırkçı olanlar bozkurt işaretini kullananlar değil yasaklanmasını savunanlardır." ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Türk korkusu yatmaktadır"

Bozkurt üzerinden Türk ve yabancı düşmanlığı yapıldığını vurgulayan Yalçın, "Milli sembollerimizin kullanılmasına yasak getirilmeye çalışılmasının ardında aynı zamanda Türkiye ve Türk korkusu yatmaktadır." dedi.

Yalçın, Türkiye'nin artık dünyada ve bölgesinde büyük Batılı ülkelerden daha etkin, küresel bir güç haline geldiğini ve mevcut konumuyla dünyada bir yıldız gibi parlamasının, Batı'lı ülkeleri rahatsız ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:03
  1. MHP
  2. bozkurt işareti
  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

YORUM YAZ

  • engineerengineer30 dk önce
    bozkurt Türk milliyetçilerinin sembolü, kurt Türkleri ötükenden çıkarmış, romüs ve romülüsü emdiren kurt ise italyanın yada roma imparatorluğunun sembolü bizden kopya çekmişler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tavşan bayırı aşacak mı? Aşamayacak mı?
  1. Tavşan bayırı aşacak mı? Aşamayacak mı?
  2. 155'i arayıp Erdoğan'a hakaret eden..
  3. Yıldız oyuncu A Milli Takım..
  4. Hanımlarda ‘boğaz’ tehdidi
  5. 11 kişi Suudi konsolosluk binasına girdi
  6. Şanlıurfa'da dinamit patladı
  7. Çocukların çizdiği resimler ne..
  8. Engin Altan Düzyatan'a zorla getirme..
  9. Sayı 500'ü geçti! İşte indirime..
  10. Çay strese karşı faydalı
  11. Suudi medyasında 'Kaşıkçı krizi'..
  12. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
  13. MHP'den 'bozkurt işareti' açıklaması
  14. Macaristan'dan Türkiye açıklaması
  15. Bakan Kurum açıkladı: Uzatmayacağız
  16. ABD'den tarihi idam kararı
  17. 'Brunson aleyhindeki ifadelerini geri..
  18. Kılıçdaroğlu yine güldürdü: Metro..
  19. Devletin zirvesi nikahta bir araya geldi
  20. Kotku Hocaefendi yâd edildi
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

Günün Karikatürü

12 Ekim 2018
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama