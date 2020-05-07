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MHP'den Berat Albayrak'a flaş çağrı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ekonomik saldırıların sadece Londra'dan yapılmadığını belirterek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 'dik dur' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:22:00 -
MHP'den Berat Albayrak'a flaş çağrı

yeniakit.com.tr Londra merkezli finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirasıyla hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, TL'ye karşı manipülatif saldırıya geçtiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a MHP'den 'dik dur' çağrısı geldi.

Twitter'dan açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekonomik saldırı sadece Londra merkezli yapılmıyor. Merkez üssü CHP olan, fırsatçı saldırganları da unutmamak lazım. Baksana! Muharrem başta olmak üzere, nasıl keyifle saldırıyorlar. @BeratAlbayrak seni yok etmek isteyenlere boyun eğme. Millet kimin ne olduğunu biliyor. DİK DUR." ifadelerini kullandı.

İşte Enginyurt'un konuyla ilgili tweeti:

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