MHP'den 'bedelli askerlik ücreti' çıkışı: Kişinin gelir durumuna göre belirlensin!

MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, bedelli askerlikte yaşanan tecil sorunu ve ücret artışlarını TBMM gündemine taşıyarak, bedelli ücretlerinin kişinin gelir durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bedelli askerlik, 2019 yılında çıkarılan kanunla birlikte kalıcı hale geldi. Kanundan önce 2018 yılında 15 bin lira olan bedelli askerlik ücreti, daha sonraki yıllarda kademeli olarak arttı.

Bedelli askerlik ücretlerindeki artış

Bedelli ücreti 2019 yılından bu yana yüzde 38 arttı. Buna göre; 2018'de 15 bin TL, 2019 Haziran'da ise 31 bin 343 TL olarak düzenlenen rakamlar, 2019 Temmuz-Aralık'ta 33 bin 230 TL, 2020 Ocak-Haziran'da 35 bin 54 TL, 2020 Temmuz-Aralık'ta 37 bin 70 TL ve 2021 Ocak-Haziran'da 39 bin 788 TL şeklinde belirlendi.

2021 Temmuz ve Aralık aylarını kapsayan son dönemde ise ücret 43 bin 150 TL olarak belirlendi.

MHP Meclis'e taşıdı

Bu kapsamda her dönem artış gösteren ve mağduriyetlere neden olan fiyat artışlarını MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis gündemine taşıdı.

Tecil yaşı sorunu

Askeralma Kanunu'nun revize edilmesini isteyen Kılavuz, "Tecil yaşının 29’dan 22’ye çekilmesi nedeniyle, 500 bini aşkın gencimiz, maalesef ki bir ihmal sebebiyle bugün yoklama kaçağı olarak bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik haklarını kaybetmişlerdir.

"Kişinin gelir durumuna göre belirlensin"

Askeralma Kanunu’nun ilgili maddesi revize edilerek bedelli affı çıkartılmalı, bedelli askerlik ücretiyse kişinin veya ailelerinin gelir durumuna göre düzenlenmelidir." dedi.

Mağduriyetlere değinmişti

Kılavuz, konu hakkında daha önce de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Hayatını bedelli askerliğe göre tanzim eden gençlerin mağduriyetlerini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz, bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında." diye konuşmuştu.