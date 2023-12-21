MHP'den AYM'ye Can Atalay tepkisi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "AYM'nin başka türlü bir karar vermesini zaten beklemiyorduk" dedi.

"Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi. Ancak kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer 13. Ağır Ceza'ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar da belli." diyen Yıldız, "Yargıtay ile AYM arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır." ifadelerini kullandı.

'AYM gibi Yargıtay kararları de bağlayıcıdır'

MHP'li Feti Yıldız açıklamasına şöyle devam etti:

AYM'nin atladığı bize göre şu var; 14'üncü maddede belirsizlik var diyor. Onu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsizlik dersek soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis'e taşırız ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz. AYM kararları evet, bağlayıcıdır. Ama Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. AYM kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Nasıl açıklayacağız bu belirsizliği? Devletin güvenliğine karşı suçlar kanunla düzenlenir. Bu kanunlar Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri gerekir.