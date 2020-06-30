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Dünya

MHP'den Ayasofya Camii ile ilgili haddi aşan sözlere tepki: Bartholomeos'a tavsiyemiz...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bartholomeos’un Ayasofya ile ilgili açıklamalarında haddini aşmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:23:00 -
MHP'den Ayasofya Camii ile ilgili haddi aşan sözlere tepki: Bartholomeos'a tavsiyemiz...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ayasofya Camii ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.

Büyükataman, “'Ayasofya kiliseye çevrilsin.' diyemediği için 'Ayasofya 900 yıl Hristiyanlara, 500 yıl da Müslümanlara hizmet etti, müze statüsünü korumalıdır.' diyen Bartholomeos, basit bir matematik hatasının ötesinde büyük bir mantık hatası yapmaktadır. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te vurduğu mühürle Türkleşmiştir ve ebedîyen Türk yurdu olacak olan İstanbul’un önemli bir Türk-İslam eseridir. Dünyadaki milyonlarca Hristiyan’ın müteessir olacağı iddiası ise üstü kapalı bir haddini aşmadır. Bartholomeos’a tavsiyemiz başta Yunanistan olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yok edilen İslam eserleri konusunda üzüntülerini paylaşması; İslam’a ve Müslümanlara Batı’nın planlı saldırıları konusunda Batı’ya uyarılarda bulunmasıdır” ifadelerine yer verdi.

 

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