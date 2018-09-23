0553 313 94 23

MHP'den art arda ikinci 'af' açıklaması! 160 bin kişi serbest kalacak

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM'ye sunacakları Af yasası tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu. Adan, "Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak"dedi.

23 Eylül 2018 Pazar 14:02
MHP'den art arda ikinci 'af' açıklaması! 160 bin kişi serbest kalacak

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir" dedi.

Celal Adan, partisinin Sultangazi İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği ‘Ülkede ve ülküde birlik gecesi’ programına katıldı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Adan, DHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.

“HAPİSHANELERİN KAPASİTESİ TUTUKLU SAYISINI TAŞIMAMAKTADIR"

MHP'nin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunacağı af teklifinin Türkiye’nin bir problemi olduğuna vurgu yapan Adan, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey çok kapsamlı, Türkiye’nin bir problemini ortaya koydu. Bu problemin çözülmesi lazım. Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak. Belli sıkıntılar var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır. O bakımdan inşallah hayırlı olur. Bu mesele sadece bir siyasi partinin meselesi değil, Türkiye’nin meselesidir. Hapishanede insanlar sırt sırta yatmaktadırlar. Hapishanelerin kapasitesi tutuklu sayısını taşımamaktadır. O bakımdan belli suçlar hariç özellikle çocuklara tacizde bulunanlar, çocuklara haksızlık yapanlar, kadın cinayetlerine öncülük yapanlar, cinayet işleyenler, FETÖ'cüler, PKK’lılar bu affın dışındadır. Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP’nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partilerde destek verecektir"

Zaman zaman idamın gündeme getirilerek tartışıldığını ifade eden TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, idam teklifinin meclise sunulması halinde partisinin bu teklifi de destekleyeceğini belirtti.

“BAZI AK PARTİLİLERİN CUMHUR İTTİFAKI’NI KAVRAYAMADIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in 'AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil' şeklindeki ifadelerine de değinen Celal Adan, şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nın üzülerek söylüyorum bazı Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri tarafından tam kavrandığı noktasında endişelerimiz var. Zaman zaman partilerini bağlamamakla birlikte yaptıkları açıklamalarla Cumhur İttifakı’nı kavrayamadıklarını görüyoruz. Bundan dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı Türkiye’nin menfaati ile ilgili bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin birlik, beraberlik ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türkiye’ye yapılacak olan saldırılara karşı kurulmuş bir ittifaktır. Cumhur İttifak’ı Türk devleti, Türk milleti için kurulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifakı zaman zaman klasik siyaset tarifleriyle tarif edenlerin bu işi kavramadıkları ortaya çıkmıştır. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu meseleyi görüştüklerinde milletimizi rahatlatan bir kararın çıkacağından endişe etmiyorum. Çünkü Cumhur ittifakı devam etmelidir. Bu yerel seçimlere bizim bakış tarzımız, Cumhur ittifakının zarar görmeyeceği bir süreç olarak tarif edilmekte. Bu da doğrudur. O bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sözcülerinin meseleyi kavrayarak, analiz ederek, MHP’nin ne söylediğini kavrayarak açıklama yapmalarında fayda var. Sadece Ömer Çelik’in değil, zaman zaman Numan Kurtulmuş’un da yaptığı açıklamalar var. Akıllarına geldiği gibi konuşmaları son derece yanlış."

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:02
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı
  4. Celal Adan
  5. Af açıklaması
  6. Af tasarısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stockholm'deki camide el yapımı bomba bulundu!
    1. Stockholm'deki camide el yapımı bomba..
    2. ABD kendi ayağına sıktı! Ülkedeki..
    3. İzmir'de hafriyat kamyonu devrildi: 1..
    4. Bolu'da hediye paketlerinin içinden 29..
    5. İşgalci İsrail Filistinlileri tehdit..
    6. Sarıgül 15 yılda yapamadıklarını vaat..
    7. YPG'li teröristler Amerika için bu kez..
    8. Rusya'dan son dakika mesajı: İsrail...
    9. İzmir'de hafriyat kamyonu devrildi, 1..
    10. Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem!
    11. Irak'ta sürpriz gelişme! Bir ilk yaşandı
    12. MHP'den art arda ikinci 'af'..
    13. 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü
    14. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara..
    15. Sonuçlar açıklandı: Macron gidici!
    16. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    17. Kahramanların parolası: Başarmadan..
    18. Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un..
    19. Rusya'dan İsrail çıkışı: Emsal teşkil..
    20. Düzce'de tek seferde 30 ton palamutla..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı