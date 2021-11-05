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Gündem MHP'den Akşener'e çok sert Kürdistan ve Apo tepkisi
Gündem

MHP'den Akşener'e çok sert Kürdistan ve Apo tepkisi

Siirt gezisinde Kürdistan propagandası yapan kişiye gerekli cevabı vermediği için eleştirilen ve daha sonra Meclis'te yaptığı konuşmasında terörist elebaşı Abdüllah Öcalan'a sayın diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 13:41:00 -

Grup toplantısında Öcalan için sayın ifadesini kullanan daha sonra gelen uyarıyla özür dileyen Meral Akşener'e MHP'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı’nın milli güvenlik sorunu olmaya başladığını savundu.  

“CHP ve İP, HDP’nin meşru ve makbul bir parti olduğunu iddia ile başladığı aklama süreçlerinde terörist başı Apo'ya temiz kağıdı vermeye yeltenmiştir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerini hatırlatan Büyükataman, “Sayın Genel Başkanımıza 'İlginç bir savrulma içinde yıllarca terörist başı dediği Apo’ya yakında sayın Öcalan diyecek' iftirasını atan Heval Akşener, Siirt’te ‘Kürdistan’ tabirini normal karşılıyor, milletin kürsüsünden sayın Öcalan diyor. Bir bakıyorsunuz Batman’da düzenlediği mizansende sayın genel başkanımızın güya terörist ilan ettiği sebzelerden bahseden CHP’nin cazgırı Özgür Özel, 'Devletimizin bekasını tehdit eden terörist başı karnabahar' ifadesiyle İmralı canisini günahsızlar listesine dahil ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Zilletin temsilcileri aklını başına almalıdır” diyen Büyükataman, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne ve aziz Türk milletinin birliğine kastetmek ancak ve ancak teröristlerin çizgisi olabilir ve kutlu Türk devleti o çizgiyi bir daha görünmemek üzere silmeye muktedirdir” açıklamasında bulundu.

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