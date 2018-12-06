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MHP'den AK Parti'ye büyük jest!

AK Parti ve MHP arasında devam eden ittifak görüşmelerinde önemli bir iddia ortaya atıldı. MHP, AK Parti'ye jest yaparak iki ilde daha aday çıkarmayacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:15
MHP'den AK Parti'ye büyük jest!

Yerel seçimler öncesi hareketlilik sürüyor. AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifak masasında çalışmalar sürerken, karşılıklı jestler de netleşiyor. Üç büyükşehirde aday çıkarmayacağını ilan eden MHP, iki ilde daha jest yapacak. Daha önce ismi açıklanan 100 aday arasında yer alan Denizli ve Erzurum adayları listeden çıkarıldı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre ittifak masasında jestler netleşiyor. Bu konuda ilk işaret MHP'den geldi. Daha önce açıklanan 100 aday arasından Denizli ve Erzurum çıkarıldı. O isimler Denizli'de adaylığı ilan edilen Ebru Leman Kalkan ve Erzurum'da adaylığı ilan edilen Serdar Sevimli'ydi. Şimdilik açıklanan 100 isimden 98'i listede kaldı.

5 Kentte AK Parti'den MHP'ye destek

AK Parti ile MHP arasında yapılan ortak çalışma çerçevesinde, listeler resmen kesinleşene kadar değişiklik olabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. MHP Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye ve Isparta'da adaylarını ilan etmişti. Yerelde ittifak çerçevesinde AK Parti'nin bu illerde MHP'ye jest yapması ve MHP adaylarını desteklemesi bekleniyor.

Başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı

İttifak masasında MHP'nin aday çıkarmayacağı üç büyükşehirdeki ilçeler ve belediye meclis üyelikleri üzerindeki çalışma da sürüyor. O çalışma tamamlandıktan sonra liderlerin onayına sunulacak. Bu arada MHP, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine başvuru süresini bir ay daha uzattı. Başkanlıklar için başvurulur yine 15 Aralık'ta sona erecek. Ancak Meclis üyelikleri için başvurular 15 Ocak tarihine kadar sürecek.

MHP bağımsız kampanya yapacak

Cumhur İttifakı'yla yerel seçimlere gidilse de MHP bağımsız bir seçim kampanyası yürütecek. Kampanyada en önemli mesajların 7-8 Şubat'ta Adana'da, partinin 50. Kuruluş Yılı kutlamaları sırasında verilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:15
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. Mersin
  4. Isparta
  5. Erzurum
  6. Denizli
  7. Adana
  8. MHP
  9. AK Parti

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