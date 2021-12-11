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Siyaset MHP'den ahlaksız yayınlara sert tepki: Acun Ilıcalı acil mercek altına alınmalı!
Siyaset

MHP'den ahlaksız yayınlara sert tepki: Acun Ilıcalı acil mercek altına alınmalı!

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Meclis'te yaptığı açıklamada, milletin milli ve manevi değerlerini yozlaştıran, sözde mizah adı altında küfürlerin havada uçuştuğu programlar yaptıran Acun Ilıcalı için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:04:00 -
MHP'den ahlaksız yayınlara sert tepki: Acun Ilıcalı acil mercek altına alınmalı!

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde partisi adına konuştu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, “Türkiye'nin siyasi ve askeri adımlarının çıktısının, verilen mücadelenin ve karşılaşılan tehditlerin boyutunu ortaya tam olarak koyması bakımından önemli olduğunu” söyledi.

'Acun Ilıcalı acil mercek altına alınmalı'

Hasan Can Kaya isimli küfürbazın programlarının yayınlandığı Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın “mercek altına alınmasını” isteyen Lütfi Kaşıkçı, ahlaksız yayınlara tepki gösterdi.

Proje programlarla Türkiye'de milletin ahlaki yapısını hedef alan yayınlara imza atan Acun Ilıca için çağrıda bulunan Lütfi Kaşıkçı şunları söyledi:

“Reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır.”

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Yorumlar

Musa

Kendisi kıripto fetöcüdür bu ülkenin degerlerini yıkmak icin görevlendirilmiş
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Adem

Daha yenimi uyandınız bu adamın dış güçler tarafından maddi olarak desteklenip milleti tv kanalı kurdurtup dinine örfüne darbe vurdurmak için kullanıldığını.
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