MHP'den ahlaksız yayınlara sert tepki: Acun Ilıcalı acil mercek altına alınmalı!

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde partisi adına konuştu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, “Türkiye'nin siyasi ve askeri adımlarının çıktısının, verilen mücadelenin ve karşılaşılan tehditlerin boyutunu ortaya tam olarak koyması bakımından önemli olduğunu” söyledi.

'Acun Ilıcalı acil mercek altına alınmalı'

Hasan Can Kaya isimli küfürbazın programlarının yayınlandığı Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın “mercek altına alınmasını” isteyen Lütfi Kaşıkçı, ahlaksız yayınlara tepki gösterdi.

Proje programlarla Türkiye'de milletin ahlaki yapısını hedef alan yayınlara imza atan Acun Ilıca için çağrıda bulunan Lütfi Kaşıkçı şunları söyledi:

“Reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır.”