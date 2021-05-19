MHP’den ABD’ye sert tepki! “ABD’nin mizacına uygun bir ikiyüzlülüktür”

Hasan Eğrigöz Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alınmasına tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “ABD Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve isim vermeden Türk liderleri Yahudi düşmanlığını ve şiddeti tırmandırmakla suçlaması, katliamlara maruz kalan büyük Türk milletinin Millî Mücadelesinin ilk adımının atıldığı bu kutlu günün sabahında, Türk milletine yönelik bir ırkçı suçlama, tarihî gerçeklerle örtüşmediği gibi oluk oluk Müslüman kanı akıtan ABD’nin mizacına uygun bir ikiyüzlülüktür” dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk milletini hedef almasına, “İsrail, işgal ettiği topraklarda, Filistin halkına yönelik psikolojik ve silahlı saldırılarına hiçbir zaman ara vermemiştir. Bu sistematik saldırılar 7 Mayıs 2021 tarihinde yeniden şiddetlenmiş ve çocuk, kadın, yaşlı, sivil ayrımı gözetmeksizin bir katliama dönüşmüştür. Mübarek Ramazan ayının ve bayramının sevincini yaşayan Filistinli Müslümanlara yönelik İsrail’in düzenlediği devlet terörüne karşı; demokrasi, insan hakları, dinî özgürlükler vurgusu yapan her devletin tepki göstermesi, kendi tutarlılıkları açısından da elzemdir. Sayın Genel Başkanımız gerek 8 Mayıs tarihli Twitter mesajlarında gerekse dünkü grup toplantımızda katil İsrail’e ve verdiği silah desteğinin yanı sıra siyasi arka çıkma ile bu katliamda payı olan ABD’ye söylenmesi gerekenleri tüm insanlığın vicdanının sesi olarak söylemiştir. ABD Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve -isim vermeden- Türk liderleri Yahudi düşmanlığını ve şiddeti tırmandırmakla suçlaması, Yahudi düşmanlığının her türlüsüne karşı mücadele edeceğini beyan etmesi; suçlunun suçunu itirafından başka bir anlama gelmemektedir. Katliamlara maruz kalan büyük Türk milletinin Millî Mücadelesinin ilk adımının atıldığı bu kutlu günün sabahında, Türk milletine yönelik bir ırkçı suçlama, tarihî gerçeklerle örtüşmediği gibi oluk oluk Müslüman kanı akıtan ABD’nin mizacına uygun bir ikiyüzlülüktür. Açıklamasında ‘yalanlara gerçeklerle cevap vereceğini’ söyleyen ABD Dışişleri'nin, söz konusu Müslüman kanı olduğunda söyleyebileceği tek gerçek; haksız yere akıttıkları ve akıtılmasına göz yumdukları Müslüman kanlarını itiraf olabilecektir” şeklinde tepki gösterdi.