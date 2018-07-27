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MHP'den ABD'nin küstah tehdidine cevap

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidine cevap vererek, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:28
MHP'den ABD'nin küstah tehdidine cevap

MHP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasasında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

‘HAYVANLARA SAYGILI DAVRANILMALI’

Hayvan haklarıyla ilgili konuların aynı zamanda bir eğitim sorunu olduğunu belirten Haberal, herkesin hayvansever olmasını beklemenin doğru olmadığını dile getirdi. Haberal, "Ancak herkesten beklediğimiz şey, hayvanlara saygılı davranmalarıdır." diye konuştu.

Kanun teklifinin makul ve uygulanabilir olduğunu ifade eden Haberal, yasadan "süs hayvanı" tanımlamasının çıkartılmasını öngördüklerine dikkati çekti. Haberal, teklifle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayvan bakımevleri açılmasının devletin iznine bağlanmasını öngörüyoruz. Hasta ve iyileşme ihtimali olmayan hayvanların uyutulması, en az 2 veterinerin kararı ve bakanlığın izniyle mümkün olacak. Petshop ve türevi mağazalardan hayvan satışının yapılmasını yasaklıyoruz. İl, ilçe belediyelerinde hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerinin kurulmasını öngördük. Küçük ilçelerde devlet bunların kurulmasına destek olacak. Yunus parkları kaldırılacak."

Kedi ve köpeği çok seven gerçek bir hayvanseverin, en azından ilk hayvanını sokaktan sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Haberal, hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan, haklı neden olmaksızın öldürenlere 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngördüklerini, mevcut yasada öngörülen para cezalarının da artırılmasını düzenlediklerini bildirdi.

Haberal, bir soru üzerine, sahip olduğu 6 köpek ve 3 kediyi sokaktan sahiplendiğini söyledi.

Erkan Haberal, bir gazetecinin, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:28
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  2. Erkan Haberal
  3. mhp
  4. ABD

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