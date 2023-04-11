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Siyaset MHP'de üst düzey istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

MHP'de üst düzey istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:16:00 -
MHP'de üst düzey istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu

MHP'de bir milletvekili aday listesi istifası daha geldi. MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek istifa etti.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, partisinden istifa etti.

İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Kocacan, 2018 yılından bu yana başkanlık yaptığı MHP’deki görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Kocacan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “2018 yılından bu tarihe kadar MHP Afyonkarahisar il başkanlığı yapmaktayım. 2018 yılı genel seçimlerinde partimiz MHP ilimizden bir milletvekili kazandık. 2019 yerel seçimlerde 17 belediye başkanı kazandık. 5 yıllık bir süre içerisinde yoğun ve başarılı bir çalışma yürüterek ilimizin birçok sorunları dile getirerek çözüm bulmaya çalıştık. 28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor.”

 
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