0553 313 94 23

MHP'de Samsun krizi! İlk açıklamalar geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ittifak ruhuna aykırı ifadelerde bulunan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in görevden alındığını, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da disipline sevk edildiğini duyurdu. Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:59
MHP'de Samsun krizi! İlk açıklamalar geldi

MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "'Cumhur İttifakı' ruhuna aykırı faaliyetleri nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

MHP'li Usta: Disipiline sevk edilecek bir şey yapmadım

MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı değerlendirdi. Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" dedi.

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi. Karar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Yaptığımız şeylerin parti politikalarımıza uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de tabanın sesi olmaya çalıştım. Samsun Ak Parti İl Başkanı'nın açıklamasına bakılsın önce. Alaya alan, küçük gören bir açıklama var. Samsun'da ittifaka ihtiyaç sözünü aslında AK Parti İl Başkanı söylüyor. Bizim açıklamamız ona cevap mahiyetinde bir açıklamaydı" dedi.

"Her türlü sonuca açığız biz"

Usta, Samsun'da yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:

"MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik. İttifakın olup olmamasını Samsun'a has olarak düşünmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında jest ile rest arasında bir harf farkı var olarak ifade etmişti."

"Karar saygı duyuyoruz"

Görevden alınan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de "Genel Başkanımızın takdiridir, vereceği her türlü karara saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:59
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki sağlık hizmetlerinin "aksayabileceği" uyarısı
    1. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin..
    2. Faranjit nedir?
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. "Geleceğin Sınıfını Tasarlama İş..
    5. Deri mobilya bakım ister
    6. Cengiz Ünder'in seçim paylaşımı olay..
    7. Fenerbahçe Volkan Demirel kararını..
    8. Boğaz tahrişine pratik çözümler
    9. Ersun Yanal: Hep birlikte başaracağız
    10. Son iki ay! Türk futbolunun iki köklü..
    11. Körfez'in tarihinde bir ilk: O ülke..
    12. Sultangazi'de yangın! Anne ve 4 çocuğu..
    13. Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’
    14. O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize..
    15. Ali Koç büyük çaba sarf etti! Yıldız..
    16. ABD'den İran'a 9 ayda bin 879 kişi..
    17. Üniversitede silah sesleri!..
    18. Ayağına olta ipi dolanan ördeği..
    19. ABD'li komutanlar Marmaris'te..
    20. Masallar çocuk için çok önemli
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün