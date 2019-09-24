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MHP'de kritik tarih belli oldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli; Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

24 Eylül 2019 Salı 18:52
MHP'de kritik tarih belli oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Ankara'da geniş çaplı bir toplantının yapılacağını belirtti.

Yalçın, toplantının 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde "hazırlıktoplantısı" niteliğini taşıdığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:52
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. Semih Yalçın

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