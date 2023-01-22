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Siyaset MHP'de flaş gelişme! O 31 ilin başkanı istifa etti
Siyaset

MHP'de flaş gelişme! O 31 ilin başkanı istifa etti

MHP'den 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı. Teşkilatlara, MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 11:53:00 -
MHP'de flaş gelişme! O 31 ilin başkanı istifa etti

MHP'den 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı. Teşkilatlara, MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı.

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği Kızılcahamam kampının ardından hem genel merkez hem teşkilat bazında seçim çalışmalarına hız verildi.

Teşkilatlara, MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı.

Bu kapsamda aralarında İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Yalova İl Başkanı Namık Öz'ün de yer aldığı 31 isim görevlerinden ayrıldı.

Milletvekili aday adaylığı için il başkanlarının görevi bıraktığı diğer iller şunlar:

Bolu, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kilis, Manisa ve Muğla.

Açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün "adaylığa müracaat ve izin" başlıklı 94. maddesi kapsamında 31 il başkanının milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını söyledi.

Yalçın, "Dava arkadaşlarımızdır, isteyen istifa edebilir. Biz 'istifa et' veya 'etme' demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. Aday adayı olmak haklarıdır ancak bu kararı kendileri verir" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

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Yorumlar

bakmak

sık eleyip ince dokumak lazım bütün partiler için gecerli olmalı neymiş görüşü farklı insanları partiden aday göstermek bence yanlış sonradan milletvekili secilince ayrılıyor

bakmak

sık eleyip ince dokumak lazım bütün partiler için gecerli olmalı neymiş görüşü farklı insanları partiden aday göstermek bence yanlış sonradan milletvekili secilince ayrılıyor
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