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MHP'de flaş gelişme! 9 isim istifa etti

Mersin'de MHP krizi büyüyor. Başkan Burhanettin Kocamaz'ın İP'e geçmesinin ardından ardı arkası kesilmeyen istifalara bir yenisi daha eklendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile bazı belediyelerdeki 8 meclis üyesi, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:44
MHP'de flaş gelişme! 9 isim istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi, MHP'den istifa etti.

Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle bir kafede düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:44
  1. Mersin
  2. MHP
  3. MHP istifa

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  • MAHMUT YILMAZMAHMUT YILMAZ1 sa önce
    BU GEÇENLER ZİHNİYETİ HİÇ BİR ZAMAN MHP Lİ OLMAYANLAR. YANİ MENFAATÇİLER. ŞİMDİ NE OLDU HANGİ ÇİFTLİKTE GÖMÜ BULDUNUZ.

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