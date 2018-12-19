MHP'de flaş gelişme! 9 isim istifa etti
Mersin'de MHP krizi büyüyor. Başkan Burhanettin Kocamaz'ın İP'e geçmesinin ardından ardı arkası kesilmeyen istifalara bir yenisi daha eklendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile bazı belediyelerdeki 8 meclis üyesi, partiden istifa ettiklerini açıkladı.19 Aralık 2018 Çarşamba 10:44
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi, MHP'den istifa etti.
Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle bir kafede düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi.
Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.
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