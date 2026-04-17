MHP’de flaş gelişme! 3 il teşkilatı daha feshedildi

MHP’de 3 il teşkilatı daha feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik ve Çanakkale teşkilatları ile ilgili peş peşe açıklama yaptı. Son olarak Muğla teşkilatı da feshedildi.

BİLECİK İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE TALHA ÖZKAN ATANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bilecik İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığına Talha Özkan'ın atandığını duyurdu.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.”Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

ÇANAKKALE İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SALİH ALTINKAYA ATANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Çanakkale İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığına Salih Altınkaya'nın atandığını duyurdu.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

MUĞLA İL BAŞKANLIĞINA EMRAH OLTULU ATANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır." açıklamasında bulundu.