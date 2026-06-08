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Gündem MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!
Gündem

MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamada, partisinin Kilis İl Teşkilatının tamamen feshedildiğini bildirdi.

Teşkilat disiplini ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Kilis il teşkilat organlarının feshine karar verildiğini belirten Semih Yalçın, genel merkez tarafından yapılan bu kritik müdahalenin ardından vakit kaybetmeden yeni görevlendirmenin yapıldığını duyurdu.

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Parti içi yapılanma ve bayrak değişimi kapsamında gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte, MHP Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığı ilan edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca Kilis il teşkilat organlarımız feshedilmiştir. Yeni İl Başkanlığı görevine ise Ercan Akdemir arkadaşımız atanmıştır" ifadelerini kullanarak genel merkezin Kilis'teki kararlılığını ortaya koydu. Fesih kararının ardından yeni başkan Akdemir liderliğinde Kilis teşkilatının yeniden yapılandırılacağı ve sahada aktif çalışmalara hız verileceği bildirildi.

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