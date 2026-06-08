MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!

Teşkilat disiplini ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Kilis il teşkilat organlarının feshine karar verildiğini belirten Semih Yalçın, genel merkez tarafından yapılan bu kritik müdahalenin ardından vakit kaybetmeden yeni görevlendirmenin yapıldığını duyurdu.

Yeni Başkan Ercan Akdemir Oldu: Kilis'te Yeni Dönem Başladı!

Parti içi yapılanma ve bayrak değişimi kapsamında gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte, MHP Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığı ilan edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca Kilis il teşkilat organlarımız feshedilmiştir. Yeni İl Başkanlığı görevine ise Ercan Akdemir arkadaşımız atanmıştır" ifadelerini kullanarak genel merkezin Kilis'teki kararlılığını ortaya koydu. Fesih kararının ardından yeni başkan Akdemir liderliğinde Kilis teşkilatının yeniden yapılandırılacağı ve sahada aktif çalışmalara hız verileceği bildirildi.