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MHP'de aday adaylığı başvurusu yarın başlıyor

MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday  adaylığı için yarın başlayacak olan başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:31
MHP'de aday adaylığı başvurusu yarın başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı  ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvurularına  ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, seçimlerde aday adaylığı için yarın sabah saat  09.00'da başlayacak başvurular, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00'de sona  erecek.

Bu tarihler arasında aday adaylarının MHP Genel Merkezi Seçim İşleri  Kayıt Kabul birimine şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Açıklamada, milletvekili aday adaylığı başvurusu için gereken belgeler  şöyle sıralandı:

Genel Merkeze hitaben aday adayının el yazılı başvuru dilekçesi. Aday  adayı formu. İsteyen aday adayları Genel Merkezde isteyen aday adayları ise  http://aday.mhp.org.tr internet adresinden online olarak doldurabilecek. İki adet  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisi. İki adet  öğrenim belgesi fotokopisi. İki adet milletvekili adaylığı için Cumhuriyet  Başsavcılığından veya e-Devletten (Resmi Kuruma – Milletvekili Adaylığı – MHP  Genel Merkezi'ne şeklinde) alınan arşiv kaydını içerir adli sicil kaydı belgesi  (sabıka kağıdı) ve adli sicil kaydı bulunanların ilgili mahkemeden alacağı  yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararının aslı. Öz geçmiş, (Elektronik  ortamda yazılarak [email protected] adresine gönderilecek.) Askerlikle ilişiği  olmadığına dair belge. Dört adet vesikalık fotoğraf. Kamu görevlileri için istifa  dilekçesinin alındı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin  fotokopisi. Milletvekili aday adayının kendi adına yatırdığı 2 bin 500 liralık  aidatın banka dekontunun aslı.

Engelli aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacak.

Milletvekilleri aday adayları, başvuru ücreti olarak belirlenen 2 bin  500 lirayı ilgili banka hesaplarına yatırabilecek.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:31
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