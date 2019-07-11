MHP ve İYİ Parti'nin resmi hesapları atıştı! MHP ve İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesapları, karşılıklı atıştı.

MHP ve İyi Parti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden atışması dikkat çekti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "Hdp/pkk dersem siz İP’i anlayın, CHP dersem hemen Kandil’i aklınıza getirin." ifadelerini MHP resmi hesabından paylaşması üzerine İYİ Parti'den cevap geldi. İYİ Parti'nin resmi hesabı, MHP'nin paylaşımına cevap vererek "İP derken de sizden başka kimsenin İP'lemediği teröristbaşının mektubunu aklınıza getirin @dbdevletbahceli" dedi. İYİ Parti'nin ifadelerine MHP'den cevap gecikmedi. MHP resmi hesabı üzerinden HDP'li Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti'ye yönelik söylediği "HDP'lilerin oylarıyla bu koltuklarda oturuyorsunuz" sözlerinin olduğu görüntüyü paylaşarak "Bu tweeti yazarken, oturduğunuz koltukları borçlu olduklarınızdan izin aldınız mı?" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.