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MHP siyasette yarım asrı devirdi

8-9 Şubat 1969’da ilk kongresini yaparak siyasi hayata adım atan MHP, kuruluşunun 50 yılını kutluyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
MHP siyasette yarım asrı devirdi

Türk siyasetinin yarım asrına damga vuran MHP, kuruluşunun 50. yıldönümünü kutluyor. 1969 yılının 8-9 Şubat tarihlerinde Adana’da yapılan büyük kurultayla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP) olan adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştiren parti, amblemini “üç hilal” olarak seçti. MHP, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi’ne AK Parti ile kurduğu “Cumhur İttifakı” ile girdi. Yüzde 11,1 oy oranı ile 49 milletvekili çıkardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 50 yılda en önemli dönemecin 12 Eylül darbesi olduğunu belirterek, “12 Eylül öncesinin bütün hastalık ve problemlerinin hesabı bizden soruldu. Partimiz ve ülkücü kuruluşlar darmadağın edildi” dedi. Yalçın, beraberinde parti yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle, MHP’nin 1969’da ilk kongresini de gerçekleştirdiği Menderes Spor Salonu’nda düzenlenen 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında açılan sergiyi gezdi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
  1. Adana
  2. MHP
  3. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP)
  4. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  5. üç hilal
  6. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi
  7. AK Parti
  8. Cumhur İttifakı
  9. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  10. 12 Eylül darbesi
  11. Menderes Spor Salonu
  12. ülkücü kuruluşlar

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