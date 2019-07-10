0553 313 94 23

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “TMO’nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “TMO’nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor" dedi.


MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayının başında fındık fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Enginyurt, “Özellikle gurbetteki fındık üreticilerinin ağustos ayının sonunda ve eylül ayında ellerindeki fındığı satıp gitme mecburiyetleri var. Bu nedenle ekimde açıklanan fiyat, büyük oranda küçük çiftçimize yaramadı. Aynı durumun yaşanmaması için taban fiyatın ve TMO’nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor" dedi.


Enginyurt dün TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma ile ilgili soruya, “MHP, verdiği bütün sözlerin arkasında olan siyasi partidir. MHP, ceza indirimi ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere verdiği kanun tekliflerinin arkasındadır. Özgür Özel, bu soruyu Adalet Bakanı’na sorması gerekirken tetikçilik yaparak provokatif davranış sergileyerek sanki bu sorunun muhatabı MHP’ymiş gibi MHP’lileri tahrik etmeye ve kışkırtmaya çalışmıştır. Özgür Özel’in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir” ifadelerini kullandı.


Milletvekili Yılmaz ise şunları kaydetti:


"1 ton fındığı 40 yevmiye topluyor. 4 bin 500 liraya yakın yalnızca işçilik maliyeti var. TMO, Sayın Bakanımızın devlet adamı edasıyla verdiği söz doğrultusunda temmuz ayının 15’ini geçirmeden doğrudan müdahil olmasını istiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun olarak yeniden yapılacak
    1. Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun..
    2. Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit..
    3. Divan kurulu başkanları Trabzon'da..
    4. Başkan Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü..
    5. Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle!..
    6. Tokat 15 Temmuz törenlerine..
    7. Lübnan liderlerinden ABD'nin..
    8. Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım..
    9. Kayıp üniversiteli gencin cesedi..
    10. Mehmetçik’ten nikahı kıyılan ablasına..
    11. Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına..
    12. Devrilen otomobildekileri emniyet..
    13. Zajc: "Bu sezon bambaşka bir..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. Kamyonetin çarptığı küçük kız hayatını..
    16. 'S-400'ler Erdoğan'ın diplomatik..
    17. Antalya'da tüfekle vurulan köpek..
    18. NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale..
    19. Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve..
    20. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri..
    21. Estonya'dan, "Tallinn'in alınmasını..
    22. Twitter'dan devrim gibi karar! Dini..
    23. Halk Su projesinde hedef yıl sonu
    24. Manisa’da ot yangını palet fabrikasını..
    25. Dalaman yangını büyüyor
    26. Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı..
    27. Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit..
    28. İBB saat verip uyardı! Havaya dikkat!
    29. TBMM Genel Kurulu
    30. Kuzey Çevreyolunda çalışmalar sürüyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"