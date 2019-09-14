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"MHP olarak ülkeyi karşılıksız seviyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğimiz tamdır. Bunu yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Biz ülkeyi karşılıksız seviyoruz"- "Herkes huzur ve güven içinde yaşayabilmeli, evlatlarına sahip çıkmalı ve onları en iyi şekilde yetiştirebilecek yolu bulmalıdır. Böyle bir durumda mesafeler alınırken tekrar parlamenter sistem dediğimiz koalisyonlu, çatışmacı, kargaşa yaratıcı bir dönemi yaşamak istemiyoruz"

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
"MHP olarak ülkeyi karşılıksız seviyoruz"

GÜMÜŞHANE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğimiz tamdır. Bunu yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Biz ülkeyi karşılıksız seviyoruz." dedi.

MHP Köse İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bahçeli, vatandaşlara 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bahçeli, MHP'nin vatandaşların desteğiyle 31 Mart seçimlerinde 1'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 234 belediye başkanlığını kazandığını söyledi.

Türkiye'de 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Bahçeli, "Bu sistem ülkemiz açısından, kanaatimiz odur ki hayırlara vesile olacaktır. 1946'dan bu yana çok partili siyasi sistemle ülkemiz yönetiliyor, zaman zaman bu sistemin işleyişi önemli krizler, kaoslar, kargaşalar yaratıyor ama ülke bir türlü istikrar bulup geleceğe yönelik bir hizmeti ortaya koyamıyor." diye konuştu.

Bunların birçok örneği olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet olarak demokrasi içinde hangi siyasi partiden olursak olalım, bu süreçleri yaşayarak geldik. Evvelsi gün 12 Eylül'ü yaşadık. Eğer bir aydan bu yana cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması olmamış ve bir kişi cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı 12 Eylül'ün o acılı anarşi dolu günlerinin ötesinde Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilemiyor gerekçesiyle 12 Eylül darbesi olmazdı ama oldu. Sıkıntıları çekenler biliyor. Bunun bir benzerine de 15 Temmuz'da şahit olduk."

- "Bunu yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz"

Konuya ilişkin üç şey söylemek istediğini dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir, ülke demokraside güçlenerek devam etmeli. İkincisi, toplumsal hayatımız normalleşmeli. Üçüncüsü de Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meselelerini çözebilecek bir istikrara kavuşturulmalı. Eğer millet olarak bunu başarırsak... Bir yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bunun bazı örneklerini gördüğümüz içindir ki ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Kıran 1, Kıran 2... Terörle mücadelede bu dönem içinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. Artık bu ülke terörden kurtarılmalıdır. Herkes huzur ve güven içinde yaşayabilmeli, evlatlarına sahip çıkmalı ve onları en iyi şekilde yetiştirebilecek yolu bulmalıdır. Böyle bir durumda mesafeler alınırken tekrar parlamenter sistem dediğimiz koalisyonlu, çatışmacı, kargaşa yaratıcı bir dönemi yaşamak istemiyoruz."

Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM'de 49 milletvekili ile temsil edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bugünkü şartlarda terörle mücadele, Irak, Suriye'deki gelişmelerde, Güneydoğu Anadolu'daki hendeklerin, enkazların kapatılmasında, bölücü terörün son bulmasında, ABD ile Rusya arasında başı dik bir ülke politikasıyla yolumuza devam ederek tam bağımsız bir ülke olma yolunda önemli adımlar atmayı düşündüğümüz içindir ki MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne desteğimiz tamdır. Bunu yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Biz ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Ülke de bizi severse bir gün belki de iktidar oluruz ama sevmemiş olsa dahi üzerimize düşeni yaparız."

Ziyarete TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın ve MHP Köse İlçe Başkanı Şerafettin Kazancı ile diğer ilgililer katıldı.



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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemi
  2. Gümüşhane
  3. Köse ilçe ziyareti
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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