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Medya MHP Muğla Milletvekili Adayı oyuncu Özlem Balcı oyunu kullandı
Medya

MHP Muğla Milletvekili Adayı oyuncu Özlem Balcı oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 15:35:00 - 2023-05-14 15:37:24
MHP Muğla Milletvekili Adayı oyuncu Özlem Balcı oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi Muğla milletvekili Adayı oyuncu Özlem Balcı, oyunu kullandı. Balcı, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye tarihin en önemli seçimi için sandık başında...

TRT'nin fenomen yapımları arasında yer alan Seksenler'de rol alan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partis'nden Muğla Milletvekili adayı oldu.

Balcı oyunu Seydikemer ilçesinde bulunan Sahil Ceylan Köy Yaşam Merkezi’de kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Özlem Balcı, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.


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