  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MHP Muğla İl Kongresi
Aktüel

MHP Muğla İl Kongresi

Muğla İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde başkanlığa tekrar Mehmet Korkmaz seçildi - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya: - "Türkiye'nin yarınlarına milli ve ahlaki duruşu olan Cumhur İttifakı ve içerisinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile ilerleyeceğiz inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:56:17 -
MHP Muğla İl Kongresi

MUĞLA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Korkmaz güven tazeledi.

Menteşe ilçesi Atatürk Spor Salonu'ndaki kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Karaosmanoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, diğer siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yaptı.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, 2023 lider ülke Türkiye'ye hedefine, ülküsüne doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Devlet olmanın, var olmanın, güçlü olmanın ve söz sahibi olmanın bu coğrafyada Türklüğün hakkı olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bunun için de aziz milletimizin güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan ihtiyacı da elbette ki elzemdir. Dolayısıyla sorunlarımızdan sıkıntılarımızdan sıyrılabilmek için, bölgede ve dünyada söz sahibi, muzaffer bir Türkiye olmak için emin adımlarla, Cumhur İttifakı olarak ilerliyoruz. Türkiye'nin yarınlarına milli ve ahlaki duruşu olan Cumhur İttifakı ve içerisinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile ilerleyeceğiz inşallah."

Çetinkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu kongrenin kaybedeni yoktur. Kazananı birlik, beraberlik, milliyetçi harekettir." sözünü de hatırlatarak, her iki adaya da "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Mevcut il başkanı Mehmet Korkmaz ve Hacı Çelik'in hazırladığı iki listeyle gidilen seçimde 618 delegenin 545'i oy kullandı.

Seçimi 368 oy alan Korkmaz'ın listesi kazandı, Çelik'in listesi 175 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Korkmaz'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"Oğuz Akarfırat, Ferat Yüksel, Sümmani Ekici, Murat Bozlar, Bahadır Arslantaş, Atilla Dingil, Ferrah Soydan, Kemal Ceyhan, Nail Teker, Ali Korkmaz, İsmail Karaşehirli, Ayşe Aydın, Erdoğan Balaban, Bayram Deniz, Miraç Özcan, Kamil Mutlu Demirtaş, Hilmi Başpınar, Özgür Özcan, Emre Kısa, Yakup Ekşioğlu, Fikri Akyürek, Özkan Yılmaz, Ayşe Akar ve Seval Dalca."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da bir kafede cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anla..
Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması!
Gündem

Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması! "Hazırız" deyip duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Aliyev, "Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbaka..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay