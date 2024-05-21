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Gündem MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yakından ilgilendiği tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi: O camiye Bahçeli sahip çıktı
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yakından ilgilendiği tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi: O camiye Bahçeli sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:29:00 -
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yakından ilgilendiği tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi: O camiye Bahçeli sahip çıktı

Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu hemşehrileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi camideki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

 

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camisi’nin restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla 7 Haziran’da yeniden ibadete açılması planlanıyor. Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen, kitabesine göre de Ağcabey tarafından 1809’da yeniden yaptırılan Atatürk Meydanı’ndaki cami, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde ağır hasar gördü. Ziyarete kapatılan camide Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce geçen yıl restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Hasarlı kısımları onarılan, yıkılan minaresi, duvarları ve ahşap kısımları aslına uygun yapılan caminin bahçesi düzenlendi, yeni ağaçlar dikildi.
Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, “Proje kapsamında, caminin taşları ve ahşapları restorasyonda tekrar kullanıldı. Kullanılmayacak durumdakilerin yerine de aynı tür malzeme konulmasına dikkat edildi. İnşallah 7 Haziran’da camimizi yeni haliyle ibadete açmayı düşünüyoruz.” dedi.
Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu da hemşehrileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi camideki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Bahçeli’ye teşekkür eden Kadıoğlu, “Bu tarihi eser, ülkemizin önemli eserlerinden biridir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı, buranın restorasyonunda, ayağa kalkması ve eskisinden daha sağlam olmasında yoğun gayret gösterdi” diye konuştu.

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