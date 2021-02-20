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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

Açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, PKK’nın reklamını yapmamak için adını anmamış! Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:00:00 - 2021-02-20 16:32:44
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin hedefinde Gara katliamından hükümeti sorumlu tutan açıklamaları ile tepki çeken CHP-HDP-İYİ Parti ittifakı vardı. Bahçeli, "CHP Gara'da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir." dedi.

Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş'ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis "Bak gördünüz mü, PKK'yı kınadı" diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar.

CHP Genel Başkanı, PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmamış! Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz. Kılıçdaroğlu, PKK'nın yayın organları tarafından hazırlanmış sözde haber jeneriklerinde bırakanız reklamı, yıldız gibi parlıyor.

CHP Gara'da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir.

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