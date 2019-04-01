MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır" dedi.

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