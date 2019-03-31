MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bahçeli, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklama, "Seçimler, vatana ve millete hayırlı olsun" dedi.31 Mart 2019 Pazar 12:30
Oyunu kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bahçeli oyunu kullandıktan sonra, "2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçimlerinin milletimize bütün siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Yoğun bir çalışmanın ardından bütün siyasi kuruluşlar ellerinden gelen çabayı gösterdiler" açıklamasında bulundu.
Bahçeli bir basın mensubunun, "İlk defa MHP'den başka bir partiye mi oy verdiniz" şeklindeki sorusuna, "Cumhur İttifakına oy verdim" cevabını verdi.
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