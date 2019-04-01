MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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