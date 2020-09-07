MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasında bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında yapılacak olacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yaptığı açıklamasında önemli ifadeler kullandı.
MHP lideri açıklamasında Cumhur İttifakı'nın adayını da duyurmuş oldu.
"Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı bellidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.
İşte Devlet Bahçeli'nin o açıklaması:
"Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır"